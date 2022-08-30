Çanakkale Kentsel Hizmetler personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çanakkale Kentsel Hizmetler, kreş öğretmeni olarak 5 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Çanakkale Merkez’de ikamet ediyor olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmaması
En az önlisans mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Resimli özgeçmiş
Yerleşim yeri belgesi
Nüfus kayıt örneği
Kimlik fotokopisi
Diploma
Adli sicil kaydı
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