﻿Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri işçi alacak

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri bünyesine 3 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre büro işçisi ve çocuk gelişimi elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Gerekli bölümlerden mezun olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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