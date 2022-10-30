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Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri işçi alacak

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 06:14
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Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri işçi alacak

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri işçi alacak
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Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri bünyesine 3 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre büro işçisi ve çocuk gelişimi elemanı alınacak.

Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Gerekli bölümlerden mezun olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

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