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Çanakkale Lapseki’de icradan satılık tarım arazisi

T.C. Lapseki İcra Dairesi tarafından Çanakkale Lapseki'de 4.844 m² tarım arazisi icradan satılacak.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 14:05
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Çanakkale Lapseki’de icradan satılık tarım arazisi

Çanakkale Lapseki’de icradan satılık tarım arazisi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çanakkale İl, Lapseki İlçe, UMURBEY Mahalle/Köy, KÖYCİVARI Mevkii, 352 Ada, 41 Parsel, BAHÇE Nolu Bağımsız Bölüm 352 Ada 41 Parsel :Çanakkale İli Lapseki İlçesi Umurbey Beldesi (Köyü) Köy civarı mevkiindedir. Tapuda Bahçe vasfında olup 4.844,12 m2 miktarındadır. Gözlem: Taşınmaz konumu itibariyle Beldeye çok yakın mesafededir. Taşınmazın Umurbey Çarşı içine uzaklığı yaklaşık olarak 400 metre civarındadır. Parselin kadastral yolu bulunmaktadır. Parsel üzerinde takdir tarihi itibariyle yaşları 2-4 civarında olan ve üzerinde hasada yönelik ürün bağlamış olan hurma ağaçlarının dikili bulunduğu gözlenmiştir. Bu haliyle arazi kapama meyve bahçesi durumundadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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