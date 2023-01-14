﻿Çanakkale Lapseki’de icradan satılık tarım arazisi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çanakkale İl, Lapseki İlçe, UMURBEY Mahalle/Köy, KÖYCİVARI Mevkii, 352 Ada, 41 Parsel, BAHÇE Nolu Bağımsız Bölüm 352 Ada 41 Parsel :Çanakkale İli Lapseki İlçesi Umurbey Beldesi (Köyü) Köy civarı mevkiindedir. Tapuda Bahçe vasfında olup 4.844,12 m2 miktarındadır. Gözlem: Taşınmaz konumu itibariyle Beldeye çok yakın mesafededir. Taşınmazın Umurbey Çarşı içine uzaklığı yaklaşık olarak 400 metre civarındadır. Parselin kadastral yolu bulunmaktadır. Parsel üzerinde takdir tarihi itibariyle yaşları 2-4 civarında olan ve üzerinde hasada yönelik ürün bağlamış olan hurma ağaçlarının dikili bulunduğu gözlenmiştir. Bu haliyle arazi kapama meyve bahçesi durumundadır.

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