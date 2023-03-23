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Çanakkale Müzesi Balıkesir’de

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla “Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi” Kent Konseyi binasında vatandaşlara kapılarını açtı. Müze, 2 Nisan tarihine kadar açık olacak.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:58
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Çanakkale Müzesi Balıkesir’de

Çanakkale Müzesi Balıkesir’de
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Çanakkale’den Anadolu’ya Projesi dahilinde 12 yıldır şehir şehir gezen ‘Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi’ Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Balıkesirliler ile buluştu. Yaklaşık bin parça tarihi eserin sergilendiği müzenin ilk ziyaretçileri; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Altıeylül Köseler İlkokulu öğrencileri oldu. Müzenin kapıları, Avlu Yaşam ve Aktivite Merkezi’ndeki Kent Konseyi Binası’nda 2 Nisan tarihine kadar açık olacak. Balıkesir’deki öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün programı dahilinde müzeyi ziyaret edebilecek.

Çanakkale'de olmayan eserler bu müzede
Müzeye gelen vatandaşlara ve öğrencilere tarihi eserler hakkında bilgi veren Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, Çanakkale’ye gidemeyen ve oraları görme imkanı olmayan vatandaşların, özelliklede öğrencilerin Çanakkale destanını hissetmeleri amacıyla böyle bir kültür programı yaptıklarını açıkladı. Koordinatör Yürükaslan, “Çanakkale’ye her Türk evladının mutlaka gitmesi ve kanla yıkanmış o toprakların görülmesi gerekiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Balıkesir’de müzemizi açtık. Bizim müzemizde bilinmeyen birçok eser var. Hatta vatandaşlar Çanakkale’ye gidip oradaki müzede görmedikleri eserleri buradaki müzede görebiliyorlar” dedi.

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