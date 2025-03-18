Çanakkale ruhu ve millî birliğin önemi

Çanakkale... Yalnızca bir zafer değil, Türk milletinin iradesini, bağımsızlık aşkını ve vatan sevgisini kanla, canla yazdığı bir destandır. 18 Mart 1915’te, emperyalist güçler en güçlü donanmalarıyla Boğaz’a dayandığında, onları durduran şey yalnızca silahlar değil, milletin sarsılmaz imanıdır. Her biri birer vatan neferi olan Mehmetçikler, "Çanakkale Geçilmez!" diyerek süngü süngüye vuruşmuş, vatanın bağımsızlığı için kendi canlarını siper etmiştir.

Bu zafer, Türk milletinin asla boyunduruk altına girmeyeceğinin en büyük kanıtıdır. Ancak düşman, masa başında ve sahada yeni oyunlar kurmaya devam etti. Mondros ve Sevr ile Anadolu’nun dört bir yanı işgal edildi, bağımsızlığımız yok edilmek istendi. Fakat bu millet Çanakkale’de yanan istiklal ateşiyle ayağa kalktı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin topyekûn direnişiyle yeni bir zaferle taçlandı.

BÖLÜNMEYE KARŞI TEK YÜREK OLMALIYIZ

Cumhuriyet, bu fedakârlıklarla kuruldu. Ancak bugün, ülkemiz yine türlü oyunlarla karşı karşıya. Sevr’in, Mondros’un modern versiyonları farklı şekillerde dayatılmaya çalışılıyor. Türkiye’yi etnik ve mezhepsel fay hatlarıyla bölmek isteyenler, Çanakkale’de püskürtülen emperyalist zihniyetin bugünkü temsilcileridir.

Evet, demokrasi ve bireysel haklar elbette korunmalıdır. Ancak Türkiye’nin üniter yapısı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin birliği hiçbir şekilde tartışmaya açılmamalıdır. Bireysel özgürlükleri savunurken, devletin temellerini sarsacak adımlara müsaade edilmemelidir. Demokratik açılım süreci, cumhuriyetin temel değerleri çerçevesinde şekillenmelidir.

Ortadoğu’daki Suriye, Irak, Lübnan ve Filistin örnekleri önümüzde duruyor. Bölünmüş, iç çatışmalarla güçsüzleşmiş milletlerin nasıl emperyalist güçler tarafından sömürüldüğünü çok iyi görüyoruz. Türkiye’nin aynı senaryoya sürüklenmesine asla izin vermemeliyiz. Bugün, tarihten ders çıkararak millet olarak tek yürek olma zamanıdır.

ÇANAKKALE, KURTULUŞ SAVAŞI VE BUGÜNÜN MÜCADELESİ

Çanakkale’de gösterilen birlik ruhu, Kurtuluş Savaşı’nda Sakarya’da, Dumlupınar’da yeniden vücut buldu. Bugün de aynı ruhla hareket etmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini unutmayalım:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR!"

Bize düşen görev, vatanımızı, devletimizi, bağımsızlığımızı ve milli birlik şuurumuzu korumaktır. Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda kazandığımız zaferler, bölücü zihniyetlerin elinde heba edilmemeli; milli irade ve bağımsızlık, dün olduğu gibi bugün de korunmalıdır.

Ruhunuz şad olsun Çanakkale’nin, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları!

Mirasınız mirasımızdır!