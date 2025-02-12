Çanakkale ruhu ve Öcalan!..

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Öcalan’dan beklenen çağrı hakkında yaptığı bir açıklamada “Kısacası şunu söyleyeyim; Öcalan’ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Öcalan’ın mesajlarında Çanakkale ruhu olacak. Bu kadar kısa ve net.” demiş...

Bu iddiada bulunanın Çanakkale ruhunu hiç bilmediği, hiç anlamadığı açıkça ortadadır!

Çanakkale ruhunda ne vardır?

Çanakkale her iki taraftan da kahraman ve şerefli askerlerin karşı karşıya geldiği, mertçe, erkek erkeğe, asker askere dövüştüğü bir er meydanıdır! Çanakkale ruhunda mertlik ve kahramanlık vardır...

Çanakkale ruhunda onur, ahlak ve centilmenlik vardır...

Çanakkale ruhunda Mustafa Kemal Paşa ve onun hayalleri vardır...

Çanakkale ruhunda geçirdiği kalp krizi ile hasta yatağında yatarken görev çıkınca kalkıp mayınlarla yüklediği Nusret gemisini düşman safları arasından geçirip karanlık koya mayın döşeyen ve mayınları büyük bir başarı ile döşedikten sonra kaptan kökünde ruhunu teslim eden Yüzbaşı Hakkı Bey’in fedakarlığı vardır...

Çanakkale ruhunda "ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” diyen komutanlarının emrine uyup mitralyöz ateşinin üzerine koşmak vardır...

Çanakkale ruhunda yaralı düşman askerini sırtlayıp kendi saflarına götüren yiğitler vardır...

Çanakkale ruhunda 3 tabur askeri 45 adamı ile durduran Ezine’li Yahya Çavuş’un delice kahramanlığı vardır...

Çanakkale ruhunda anasının koynundan çıkıp cepheye koşan gencecik 15’liler vardır...

Çanakkale ruhunda mektebi bırakıp cepheye koşan tıbbiyeliler vardır...

Çanakkale ruhunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen, yeşil sahaları bırakıp cehennemi bir savaşa koşan ve şehit düşen futbolcularımız vardır...

Çanakkale de öyle bir ruh vardır ki bu ruh düşmanın bile saygısını kazanmıştır...

Yaralı askere kurşun sıkmayan, çekilen düşmanı topa tutmayan bir centilmenliktir Çanakkale ruhu...

Pekala Çanakkale Ruhunda ne yoktur?

Çanakkale ruhunda kahpelik yoktur...

Çanakkale ruhunda alçaklık yoktur...

Çanakkale ruhunda terör yoktur...

Çanakkale ruhunda emperyalistlere hizmet yoktur...

Çanakkale ruhunda uyuşturucu ticareti, kaçakçılık vs. yoktur...

Çanakkale ruhunda silahsız sivillere, bebe beliğe saldırmak, onları katletmek yoktur...

Çanakkale ruhunda kentlere, çarşıya pazara bomba koyup genç yaşlı, bebe belik demeden katliam yapmak yoktur...

Çanakkale ruhunda pusu kurup, Aybüke öğretmeni ve daha nicesini sinsice katletmek yoktur...

Şimdi biri kalkmış bebek katilinin Çanakkale ruhundan dem vuruyor...

Bakın bu laf kalabalığı Türk Milliyetçilerinin tepkisini bastırmak, onları uyutmak ve Türk’ün zaferine başkalarını da ortak etmek için ortaya atılan bir söylemdir!

Açıkça söylemek gerekirse Öcalan ve Çanakkale Ruhunu aynı cümlede kullanmak bile şehitlerimizin, şehit yakınlarımızın ruhunu incitmiş bulunmaktadır.

Demedi demeyin; İmralı adasındaki kodese tıkılmış, Türk halkının ali cenaplığı ile ipten alınmış bu bebek katilinden ve en nihayetinde eli kanlı bir teröristten kahraman yaratmaya uğraşmak nafile bir gayrettir!

Ortadoğu’da sinsi hesaplar peşinde koşan emperyalist güçler ile ülke içinde seçim kazanma derdine düşmüş muktedirlerin Çanakkale Ruhu üzerinden kafa karıştırma operasyonları hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bakın sevgili okurlarım beni tanıyanlar bilir Çanakkale Savaşlarının ilk belgeselini yapmış bir kişi olarak ben Çanakkale Ruhunu çok ama çok iyi bilirim ve çok iyi bildiğim içinde teröristlerin bu palavrasını yemem...