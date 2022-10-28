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Çanakkale ve Datça'da Yunanistan’ın ittiği toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Çanakkale’de 11, Datça'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 20:07
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Çanakkale ve Datça'da Yunanistan’ın ittiği toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale ve Datça'da Yunanistan’ın ittiği toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgeye kurtarma botları sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan 11 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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