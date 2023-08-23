Çanakkale ve Yunanistan'daki yangınlar uydudan böyle göründü

Editör: Turgay Beşyıldız

Geçtiğimiz hafta sonunda Yunanistan’ın kuzeyinde başlayan ve 5. gününde devam eden yangınların ardından başkent Atina yakınlarındaki Hasia bölgesinde de yeni bir orman yangını çıktı. Bölgede bazı yerleşim yerleri tahliye edilirken diğer bir yandan yangınlar sanayi bölgelerine kadar ulaştı.

20 CANSIZ BEDEN BULUNDU

Edinilen bilgilere göre yangının 3. Gününde Meriç bölgesinde 18 kişinin cansız bedenleri bulundu. Öte yandan yangının Türk köylerine de ulaştığı haberler arasında.

Yangın, Türklerin yoğunlukta olduğu Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı.

Bazı evler yangından etkilendi. Köy sakinleri güvenli bölgelere götürüldü.

Yangına 200 den fazla itfaiye aracı ve 17 uçağın yanı sıra ordu güçleri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangının başlangıcından bu yana 400 bin dönüme yakın alanın yandığı da edinilen bilgiler arasında.

ÇANAKKALE YANGINI

Çanakkale’deki orman yangını 24.saatine yaklaşıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamalarına göre yangında 1500 hektarlık alan yandı.

Yangın nedeniyle 25 köy’e elektrik verilemiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre 90 kişi yangından etkilendi.

10 köy tamamen boşaltıldı.

Rüzgâr sebebi ile yangın, 15,1 kilometrelik hatta ilerledi.

YANGINLAR UYDUDAN GÖZÜKÜYOR

Yunanistan’da 5 gündür ve Çanakkale’de 24. saatine giren yangının boyutu uydulardan da görünür hale geldi.

Uydudan çekilen fotoğrafta aynı karede Yunanistan ve Çanakkale’deki yangınların dumanları net bir şekilde görünürken, Yunanistan’daki yangınların dumanlarının başka şehirlerin semalarında da görülmesi dikkat çekti.