Çanakkale yangınında korkunç gerçek ortaya çıktı: Atatürk detayı

Editör: Abdullah Keleş

Çanakkale'de devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, bölgede Atatürk için dikilen ağaçların yakın zamanda kesildiği öğrenildi.

Çanakkale'de bugün başlayan orman yangını, üzerinden saatler geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Merkez'e yakın bir bölgede başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale sürerken, yangın bölgesinin yakınında, Atatürk için dikilen 245 çınar ağacının yakın zamanda kesildiği öğrenildi.

Çanakkale Merkez’e bağlı Dörtyol Köyü ile Kurşunlu Köyü'nü birbirine bağlayan yola dikilen ağaçlar, yangın bölgesine oldukça yakın.

"BAKIM AMAÇLI KESİLDİ"

Çanakkale Gündem'den Tunahan Ünsal'ın haberine göre; Dörtyol Köyü Muhtarlığı tarafından alınan karar ve izinler doğrultusunda, 10 Ağustos tarihinde ağaçlar kesilmeye başlamış, gelen tepkiler üzerine kuruyan ağaçların budandığını ve bakım amaçlı kesildiği iddia edilmişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İran Şahı Rıza Pehlevi, 1934’te Çanakkale ziyareti sırasında bu ağaçların olduğu yoldan geçerek bölgede incelemelerde bulunmuşlardı.

ÇANAKKALE'DE YANGIN

Atatürk için dikilen ağaçların kesildiği yola yakın Damyeri mevkisinde bugün saat 12.30 civarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

NASA'nın orman yangınlarını izlemek için sunduğu FIRMS aracından alınan görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Kırmızı karelerin olduğu bölgeler, son 24 saatte yaşanan olağandışı termal değişiklikleri gösteriyor. Haritada yangının neredeyse Çanakkale Merkez boyutunda bir alanı etkilediği görülüyor.

Öte yandan, yangının büyümesi nedeniyle Çanakkale-Çan karayolunun kapatıldığı ve Kayadere köyünün boşaltıldığı bildiriliyor.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile havadan, 29 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 7 dozer ile karadan müdahale ediliyor.

Yangının dumanları Merkez'deki bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi: