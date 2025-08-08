Çanakkale yanıyor! Ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkez'e bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İşte karadan ve havadan müdahale görüntüleri;

YANGININ ETKİSİ GÖZLER ÖNÜNDE



Çanakkale yangınında merkezimize gelen yerleşim yerinden bir videoda, okul çevresindeki dumanlar yangının boyutunu gözler önüne serdi. Ayrıca yangının şiddetinin rüzgar ile arttığı bilgisi edinildi.



İşte o görüntü;

YANGIN HASTANEYE YAKLAŞTI

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaşması bölgede paniğe neden oldu.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak tarım arazisine sıçradı.

Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı.

Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Öte yandan, çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇN TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Alevlerin tehdit ettiği bölgelerden biri de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi oldu.

Yoğun dumanın kampüs çevresini sarması üzerine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından tahliye kararı alındı.

Yerleşkede bulunan öğrenciler ve personel güvenli alanlara yönlendirildi.

Çanakkale’de çıkan orman yangını, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüs alanına yaklaşınca üniversite yönetimi harekete geçti. Bugün saat 14.22’de öğrenci ve personele gönderilen SMS ile “ÇOMÜ kampüs bölgesinde yangın tehlikesi bulunmaktadır. Güvenliğiniz için kampüs bölgesi acilen boşaltılmalıdır.” uyarısı yapıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE BOĞAZI TEK YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.