Çanakkale Yenice Belediyesi 4 personel alacak

Çanakkale Yenice Belediyesi bünyesine 4 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik personeli ve servis elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.
GENEŞ BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Yenice’de ikamet etmek,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak.
GEREKLİ BELGELER
İkametgah,
Sabıka kaydı,
Kimlik fotokopisi,
Aile nüfus kaydı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.