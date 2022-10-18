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Çanakkale Yenice Belediyesi 4 personel alacak

Çanakkale Yenice Belediyesi 4 personel alınacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 12:09
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Çanakkale Yenice Belediyesi 4 personel alacak

Çanakkale Yenice Belediyesi 4 personel alacak
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Çanakkale Yenice Belediyesi bünyesine 4 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik personeli ve servis elemanı alınacak.

Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.

GENEŞ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Yenice’de ikamet etmek,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak.

GEREKLİ BELGELER

İkametgah,

Sabıka kaydı,

Kimlik fotokopisi,

Aile nüfus kaydı.

 

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