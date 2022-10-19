﻿Çanakkale Yenice Belediyesi işçi alacak

Çanakkale Yenice Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, kat görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Yenive’de ikamet etmek,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak.
GEREKLİ BELGELER
İkametgah belgesi,
Sabıka kaydı,
Kimlik fotokopisi,
Aile nüfus kaydı.
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