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Çanakkale Yenice Belediyesi işçi alacak

Çanakkale Yenice Belediyesi 1 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 07:39
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Çanakkale Yenice Belediyesi işçi alacak

Çanakkale Yenice Belediyesi işçi alacak
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Çanakkale Yenice Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, kat görevlisi alınacak.

Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Yenive’de ikamet etmek,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak.

GEREKLİ BELGELER

İkametgah belgesi,

Sabıka kaydı,

Kimlik fotokopisi,

Aile nüfus kaydı.

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