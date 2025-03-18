Çanakkale Zaferi'ni kutlamayan 4 Bakan!

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sosyal medyada art arda kutlama mesajları paylaşılıyor. Devlet büyükleri ve bakanlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan kutlama paylaşımlarına da beğeni ve yorum yapılıyor. Ancak bu özel gün nedeniyle paylaşım yapılmayan devlet sosyal medya hesapları da dikkat çekti.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN ÖNEMİ!

Çanakkale Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 1. Dünya Savaşı esnasında gerçekleşti. 18 Mart 1915 tarihinde başlayan savaş 9 Ocak 1916 yılında büyük bir zaferle sonuçlandı. Nedenleri ve sonuçları ile önemi üzerinde Çanakkale Savaşı dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış en önemli muharebelerden biri oldu. Aynı zamanda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkede ve dünyada ismini duyurarak güven sağladığı en önemli savaştır.

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İçişleri Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

PAYLAŞIM YAPMAYAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek

Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı