Çanakkale Zaferi'ni kutlamayan 4 Bakan!

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sosyal medyada art arda kutlama mesajları paylaşılıyor. Devlet büyükleri ve bakanlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan kutlama paylaşımlarına da beğeni ve yorum yapılıyor. Ancak bu özel gün nedeniyle paylaşım yapılmayan devlet sosyal medya hesapları da dikkat çekti.
ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN ÖNEMİ!
Çanakkale Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 1. Dünya Savaşı esnasında gerçekleşti. 18 Mart 1915 tarihinde başlayan savaş 9 Ocak 1916 yılında büyük bir zaferle sonuçlandı. Nedenleri ve sonuçları ile önemi üzerinde Çanakkale Savaşı dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış en önemli muharebelerden biri oldu. Aynı zamanda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkede ve dünyada ismini duyurarak güven sağladığı en önemli savaştır.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Murat Kurum
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