Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında MSB’den anlamlı mesaj

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitlerimize rahmet dileyerek, kahraman Mehmetçik'in ecdadının izinde vatan savunmasına devam ettiğini vurguladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Mehmetçiğin faaliyetlerinin yer aldığı videoyla birlikte yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bir destanın adıdır Çanakkale! Tarih boyunca vatanı, hürriyeti ve istikbali için savaşan, imkansız görünen nice işlerin üstesinden başarıyla gelen Türk milleti, 110 yıl önce Çanakkale'de canı pahasına verdiği destansı mücadeleyle düşmanlarına geçit vermeyerek büyük bir zafer kazandı. Bugün de kahraman Mehmetçik şanlı ecdadının izinde canı pahasına vatan savunmasına devam ediyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu şanlı zaferin kahramanı ecdadımıza ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları saygı ve minnetle anıyoruz."

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında MSB’den anlamlı mesaj

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