Çanakkale’de 1 milyon liralık vurgun! Sahte jandarmaları gerçek jandarmalar yakaladı

Kepez beldesinde yaşayan H.U. isimli kadını geçen yıl 23 Aralık'ta sabit ev telefonundan arayan şüpheli, kendisini Jandarma İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtıp, bilgilerinin suç örgütleri tarafından kullanıldığı ve bu örgütlere operasyon yapılacağını söyledi. Bunun üzerine H.U. eve gelen şüpheliye elden 1 milyon 15 bin TL değerindeki 5 bilezik, 3 çeyrek altın, 3 altın saat kordonu, 2 altın kolye ve 2 çift altın küpesini verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.U., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 5 şüpheliye ait 22 GSM hattı üzerinde inceleme yapıldı. Çalışmalarda Çanakkale merkezli Kocaeli, Siirt, Adana ve İstanbul'da yapılan operasyonda şüpheliler Ö.E., R.Ç., E.A. ve Ö.Ç., evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. M.P.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Öte yandan Kocaeli'de yakalanan H.S.'nin örgüt lideri olduğu, 7'si "Göçmen kaçakçılığı', 1'i "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" olmak üzere 8 ayrı suçtan aranma kaydı, hakkında kesinleşmiş toplam 11 yıl 2 ay hapis ve 61 bin 660 TL adli para cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.