Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 24 kaçak göçmen yakalandı.

KAÇAK GÖÇMENLERİN 15'İ ÇOCUK

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içerisinde bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-28’ tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 15’i çocuk olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.