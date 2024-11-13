Çanakkale’de 207 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de 207 kaçak yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 organizatör ile 207 kaçak yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 organizatör ile 207 kaçak yakalandı. 16 organizatörden 15'i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde 9 Kasım tarihinde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 16 organizatör gözaltına alındı. 207 kaçak yakalandı. 9 araç, 6 boy motoru ve 6 şişme boy ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 organizatörden 15'i tutuklandı. 1 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçakların işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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