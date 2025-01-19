Çanakkale’de 24 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de 24 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Çanakkale'de 24 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve 9 yıl önce Uşak'ta 357 kilogram esrar yakalanması olayının faili olarak aranan şahıs yakalandı.

Çanakkale'de 24 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve 9 yıl önce Uşak'ta 357 kilogram esrar yakalanması olayının faili olarak aranan şahıs yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çanakkale'de, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan ve tutuklunun kaçması suçundan toplam 24 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve 2014 yılında Uşak'ta 357 kilogram esrar yakalanması olayının faili olarak da aranan A.Ç. (44), Lapseki'deki kapalı pazar yerinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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