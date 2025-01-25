Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 10'u çocuk olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-20 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde 10'u çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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