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Çanakkale’de 6 göçmenin öldüğü olayda 3 kişi tutuklandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 22:04
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Çanakkale’de 6 göçmenin öldüğü olayda 3 kişi tutuklandı

Çanakkale’de 6 göçmenin öldüğü olayda 3 kişi tutuklandı
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İHA - 24 Eylül tarihinde Ayvacık’ın Babakale köyü açıklarında meydana gelen olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasıyla 4’ü çocuk, 6 göçmen yaşamını yitirmiş, 15 göçmen ise sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.

Olayın ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan soruşturmanın ardından 1’i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan B.Y., İ.E. ve C.B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Afganistan uyruklu H.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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