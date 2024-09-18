Çanakkale’de 600 bin liralık uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonda piyasa değeri 600 bin lira değerinde uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan Ö.Y. isimli şüpheliden 2 parça halinde piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 149,36 gram taş kokain ve 0,85 gram skank maddesi bulundu.

Yakalanan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafınca tutuklandı.