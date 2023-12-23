Çanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Çanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 80 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik bot kullanan kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine düğmeye bastı.

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Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-111’ ile hareket halindeyken durdurulan lastik botlar içinde 80 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne bırakıldı.

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