Çanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik bot kullanan kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine düğmeye bastı.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-111’ ile hareket halindeyken durdurulan lastik botlar içinde 80 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne bırakıldı.