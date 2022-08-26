Apartman aidatını istemeye gitti, darp edilerek öldürüldü

Gelibolu’da bir apartmanın yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç, dün, saat 17.00 sıralarında, iddiaya göre, aidat borcunu istemek için alüminyum doğrama işiyle uğraşan T.B.’nin iş yerine gitti.

ALDIĞI DARBELER SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Burada Ahmet Koç ile T.B. ve iş yeri çalışanı O.Y. ile ziyaretine gelen kardeşi S.Y.’nin de konuya dahil olması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Koç, ofisine döndü.

Bir süre sonra T.B. beraberinde O.Y.ve ağabeyi S.Y. ile ofisine gittikleri Koç’u darp etti.

Aldığı darbelerle ağır yaralanan Koç, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekibi tarafından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Ahmet Koç’un, beyin travmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olayın ardından O.Y., S.Y. ve T.B. gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.