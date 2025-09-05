Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen gemi kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen gemi kurtarıldı. Singapur'dan Gemlik Limanı'na giden Malta bayraklı 196 metre boyundaki "ELİNA B" adlı kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı Anadolu Hamidiye Tabyası açıklarında makine arızası meydana geldi.

Kıyı Emniyetine bağlı Kurtarma-18 ve Kurtarma-20 römorkörleri, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda bölgeye sevk edildi.

Kurtarma-20 römorkörünün halat verdiği gemi, kılavuz kaptanın idaresinde Karanlık Liman mevkisine demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda trafik, gemideki makine arızası nedeniyle kısa süreliğine askıya alındı.

