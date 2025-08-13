Çanakkale'de bir orman yangını daha çıktı

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği bildirildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.