Çanakkale'de boşaltılan köylerdeki bazı evler yandı

Yangın önce çöplükten başlayarak makilik alana ardından da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, jandarmaya ait TOMA da söndürme çalışmalarına katıldı.

Tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köylerinde, alevlerin tehdit etmesi sonucu bazı ev ve ahırlar zarar gördü. Köylüler, yangını söndürme çalışmalarına ekiplerle birlikte katıldı.

Diğer taraftan, Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.