Çanakkale'de boşaltılan köylerdeki bazı evler yandı

Kaynak: İHA
Çanakkale'de boşaltılan köylerdeki bazı evler yandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükten başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırların zarar görmesine yol açtı.

Yangın önce çöplükten başlayarak makilik alana ardından da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, jandarmaya ait TOMA da söndürme çalışmalarına katıldı.

Tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köylerinde, alevlerin tehdit etmesi sonucu bazı ev ve ahırlar zarar gördü. Köylüler, yangını söndürme çalışmalarına ekiplerle birlikte katıldı.

Diğer taraftan, Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

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