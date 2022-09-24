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Çanakkale'de dehşet. 4'ü çocuk 6 kişi öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında mültecilerin bulunduğu tekne battı. Batan teknedeki 22 kaçak göçmenden 4'ü çocuk 6'sı denizde boğularak öldü, 15'i ise kurtarıldı. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:27
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Çanakkale'de dehşet. 4'ü çocuk 6 kişi öldü

Çanakkale'de dehşet. 4'ü çocuk 6 kişi öldü
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İHA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

Bölgeye giden ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtardı. Çalışmalara devam eden ekipler, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kaçak göçmenlerin cesetleri Babakale limanına getirildi. 

Ambulansların hazır bekletildiği limanda sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu göçmen geri gönderme merkezinde bekletildikleri öğrenildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın halen devam ettiği öğrenildi.

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