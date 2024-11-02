Çanakkale’de dehşet saçtılar! Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de dehşet saçtılar! Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.40 sularında Atatürk Caddesi üzerindeki bir dükkanda meydana geldi. Dükkanda karşılaşan B.D. ile B.A. (40) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.D. bacağından, B.A. ise omzundan yaralandı. Her iki yaralı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Trafik polisleri işkillendi! Arama sonucu araçta uyuşturucu ele geçirildi
Trafik polisleri işkillendi! Arama sonucu araçta uyuşturucu ele geçirildi
Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: “Güçlü futbol oynayan, istediğini alan bir Bolu takımı oluşturmaya çalışıyoruz”
Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: “Güçlü futbol oynayan, istediğini alan bir Bolu takımı oluşturmaya çalışıyoruz”
Kapıyı açmadı, telefonu duymadı! Mahallede korku dolu anlar
Kapıyı açmadı, telefonu duymadı! Mahallede korku dolu anlar
Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı
Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Çok iyi bir takıma karşı iyi mücadele ederek galip geldik"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Çok iyi bir takıma karşı iyi mücadele ederek galip geldik"