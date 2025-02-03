Çanakkale’de dehşet: Yakınları, eve gittiklerinde korkunç vahşetle karşılaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de dehşet: Yakınları, eve gittiklerinde korkunç vahşetle karşılaştı

Çanakkale'de yakınlarının haber alamadığı İsmail Damar korkunç bir vahşete kurban gitti. Yakınları eve gittiğinde şahsın cansız bedeni evde kesik başı ise evdeki çöp kovasında bulundu. Olayla ilgili eşi gözaltına alındı.

Olay, Çanakkale Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde meydana geldi. Yakınları, üç gündür İsmail Damar'dan haber alamıyordu. Köydeki eve gelenler korkunç bir vahşetle karşılaştı.

İsmail Damar, başı kesilmiş halde bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Savcının incelemelerinin ardından Damar'ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İddiaya göre, cansız bedeni evde olan İsmail Damar'ın kesik başı ise jandarmanın çalışması sonucu evin içerisindeki çöp kovasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İsmail Damar'ın eşi 56 yaşındaki E.D. isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Son Haberler
Koruma altındaki bu hayvanı avlayan yandı: 661 bin 883 bin TL cezası var
Koruma altındaki bu hayvanı avlayan yandı: 661 bin 883 bin TL cezası var
Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı
Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı
Türkiye ve Macaristan arasında stratejik işbirliği!
Türkiye ve Macaristan arasında stratejik işbirliği!
Mardin'de korkutan yangın: 10 kişi dumanlar içinde kaldı
Mardin'de korkutan yangın: 10 kişi dumanlar içinde kaldı
Saint-Maximin transferinde flaş gelişme
Saint-Maximin transferinde flaş gelişme