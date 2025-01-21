Çanakkale'de deprem (21 Ocak 2025)

Çanakkale'nin Ayvacık liçesin açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.38’de merkez üssü Ege Denizi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünnde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [06.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-01-21
Saat:23:38:44 TSİ
Enlem:39.43806 N
Boylam:26.30167 E
Derinlik:8.65 km
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