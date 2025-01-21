Çanakkale'de deprem (21 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çanakkale Ayvacık'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 8.65 km olduğu öğrenildi.

Çanakkale'nin Ayvacık liçesin açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.38’de merkez üssü Ege Denizi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünnde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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