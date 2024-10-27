Çanakkale’de deprem (27.10.24)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem saat 17.52 sıralarında Ayvacık'ın 10.27 kilometre açıklarında gerçekleşti.
AFAD depremin, yerin 9.07 kilometre altında meydana geldiğini aktardı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-27
Saat:17:56:01 TSİ
Enlem:39.40389 N
Boylam:26.29778 E
Derinlik:9.02 km
Detay:https://t.co/qeA0em5P9F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi