Çanakkale’de deprem (27.10.24)

Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale’de deprem (27.10.24)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 17.52 sıralarında Ayvacık'ın 10.27 kilometre açıklarında gerçekleşti.

AFAD depremin, yerin 9.07 kilometre altında meydana geldiğini aktardı.

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