Çanakkale'de deprem (5 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de deprem (5 Temmuz 2025)

Ege Denizi Çanakkale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi Çanakkale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geld

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 18.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yedin 7.7 kilometre altında kaydedilen deprem Çanakkale merkez ile Bozcaada ve Ezine ilçelerinden de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Son Haberler
İtfaiye yetişemedi sıra dualarda! Diyanet'ten yatsı hamlesi
İtfaiye yetişemedi sıra dualarda! Diyanet'ten yatsı hamlesi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
Ünlü gazeteci CHP operasyonlarının nedenini açıkladı
Ünlü gazeteci CHP operasyonlarının nedenini açıkladı
Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan yeni mesaj!
Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan yeni mesaj!
Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!
Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!