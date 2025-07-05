Çanakkale'de deprem (5 Temmuz 2025)

Ege Denizi Çanakkale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geld
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 18.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale)
Tarih:2025-07-05
Saat:18:06:46 TSİ
Enlem:39.68833 N
Boylam:25.57778 E
Derinlik:10.83 km
Detay:https://t.co/dpTcIKQ8va@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yedin 7.7 kilometre altında kaydedilen deprem Çanakkale merkez ile Bozcaada ve Ezine ilçelerinden de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.