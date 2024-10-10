Çanakkale'de derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Çanakkale'de derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Çanakkale'de beden eğitimi dersinde kalp krizi geçirdiği belirtilen lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de beden eğitimi dersinde kalp krizi geçirdiği belirtilen lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kentteki İbrahim Bodur Lisesi'nde öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Efe Doğan, beden eğitimi dersinde fenalaştı.

Öğretmenlerinin bilgi vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yağız Efe Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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