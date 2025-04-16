Çanakkale'de dev rüzgar türbini kanadı fabrikaya devrildi

Kaza, saat 10.45 sıralarında belde girişinde meydana geldi.
9 SAATLİK ZORLU OPERASYON
Devrilen kanadın kaldırılması için bölgeye iki büyük vinç sevk edildi. Halatlarla güvenli şekilde bağlanan kanat, yaklaşık 9 saat süren titiz çalışmanın ardından fabrika üzerinden kaldırılabildi. Operasyon sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Kazada fabrika binası ve dam kısmında önemli maddi hasar meydana geldi. Yoldan kaldırılacak olan devrilen tırın ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.