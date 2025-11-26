Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan 5. Sokak'ta 3 katlı bir binanın zemin katında öğle saatlerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü. Patlama sonrası vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Yaralanan G.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve ilgili ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.