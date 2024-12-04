Çanakkale'de eşinin doğum gününü otobüs duraklarına astırdığı afişlerle kutladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de eşinin doğum gününü otobüs duraklarına astırdığı afişlerle kutladı

Çanakkale'de yaşayan 46 yaşındaki Turan Çelik, 42 yaşındaki eşi Elif Çelik'in doğum gününü özel bir şekilde kutladı.

Turan Çelik, eşi Elif'in fotoğraflarının yer aldığı afişler hazırlatarak otobüs duraklarındaki reklam panolarına yerleştirdi.

Elif Çelik, bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum" dedi.

Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yaşayan Turan Çelik, 28 yıllık eşi ve köyün muhtarı olan Elif Çelik'in doğum günü için özel afişler hazırlattı.

Afişlerde "Ne şanslıyım ki benim eşimsin", "Bana hissettirdiğin mutluluk ve huzuru anlatmaya kelimeler yetmez", "28 senedir hayatımdasın, iyi ki doğdun" gibi ifadeler yer aldı. Bu afişler, otobüs duraklarındaki reklam panolarında bir gün boyunca sergilendi.

Elif Çelik, bu sürprizin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek, "Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum. İnsanların da tepkili davranmaması gerekiyor. Bu güzel bir şey. Bütün kadınlarımız her şeyin güzelini hak ediyor. Doğal bir süreç. Bu tamamen kişisel bir şey. Konumumla bir alakası yok" dedi.

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