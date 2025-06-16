Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü

Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 09.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi. Ezine'den Geyikli istikametine seyir halinde olan Şaban Yılmaz idaresindeki 17 AGU 684 plakalı araç, karşı yönden gelen Erol Uysal (46) yönetimindeki 17 EY 439 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü

Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü

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