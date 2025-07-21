Çanakkale’de feci kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 01.30 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki taksiyle F.K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobilde sıkışanları itfaiyeciler kurtardı.

8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobildeki sürücü F.K. ile D.Y., A.Y., N.Y., E.Y., S.Ç., D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.