Çanakkale'de feci olay! Otomobil alev aldı, bir kişi öldü

Çanakkale'de alev alan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti. Lapseki yönünden Biga'ya seyir halinde olan Recep El idaresindeki 17 KB 398 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Aracı yolun kenarına çeken sürücü, arka koltuktaki annesi Fatma El'in dışarı çıkmasını sağladı. Araçta ön koltukta bulunan baba Reşat El ise bulunduğu yerden çıkamadı.

Haber verilmesi üzerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

YARALANAN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Reşat El'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Fatma El olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Reşat El'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.