İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; B.K, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığın fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede nabzı atmadığı belirlenen Yalçın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 39 suç kaydı olduğu bildirilen B.K. gözaltına alındı. B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi