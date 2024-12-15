Çanakkale'de hayrete düşüren olay! 5 bacaklı kuzu dünyaya geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale'de hayrete düşüren olay! 5 bacaklı kuzu dünyaya geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 26 yaşındaki Hüseyin Yılmaz'a ait koyun, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi.

İlçenin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yılmaz'ın sürücüsündeki koyunlardan biri, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi.

"İLK DEFA BAŞIMA BÖYLE BİR OLAY GELDİ"

Yıllardır büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ve ilk kez bu tür bir olayın başına geldiğini söyleyen Yılmaz, "Doğduğumdan beri bu işin içindeyim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. 5 ayaklı bir kuzum doğdu. Şaşırdık. Çok şükür ki hiçbir şekilde yürümesinde, gezmesinde ve sağlığında problem yok. Her şeyi dört dörtlük. Diğer kuzularla beraber eşit şekilde gelişiyor. Kuzumuzu büyütüp, besleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de hayrete düşüren olay! 5 bacaklı kuzu dünyaya geldi

Çanakkale'de hayrete düşüren olay! 5 bacaklı kuzu dünyaya geldi

Çanakkale'de hayrete düşüren olay! 5 bacaklı kuzu dünyaya geldi

Çanakkale'de hayrete düşüren olay! 5 bacaklı kuzu dünyaya geldi

Çanakkale'de hayrete düşüren olay! 5 bacaklı kuzu dünyaya geldi

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