Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörler göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Behram köyü İnşaatlar mevkii ile Korubaşı Yeşil Liman bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 4 organizatör ile 4 ticari taksideki 18’i erkek, 14’ü kadın, 9’u erkek çocuk, 10’u kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı. Araçlar yed-i emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan 4 organizatörün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 51 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

