Çanakkale'de kar etkili oluyor

Kaynak: İHA
Çanakkale'de kar etkili oluyor

Çanakkale'de dün gece saatlerinde başlayan kar, etkisini artırarak devam ediyor.

Çanakkale'de dün gece saatlerinde başlayan kar, etkisini artırarak devam ediyor. Biga ilçesi kent merkezi, Işıkeli ve Arabaalan köylerinde kar nedeniyle yollar beyaza bürünürken, bölgede ekipler tarafından hem köy yollarında hem de kent merkezinde yol temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olması sağanak ve kar yağışıyla ilgili vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 28 Aralık 2024 Cumartesi günü Çanakkale genelinde etkili olması beklenen yağışların, Ayvacık, Bayramiç, Çan, Yenice ve Biga ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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