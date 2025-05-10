Çanakkale’de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Çanakkale’de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Çanakkale'de Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobil zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.

Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale - Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

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Çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Yola savrulan tomruklar ise Ezine Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırılıyor.

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