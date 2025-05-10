Çanakkale’de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale - Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Yola savrulan tomruklar ise Ezine Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırılıyor.

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