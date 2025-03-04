Çanakkale’de korku dolu anlar! Seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de korku dolu anlar! Seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan, içerisinde sağlık personellerinin bulunduğu bir ambulans alev aldı. İçerisinde bulanan personel canlarını son anda kurtardı. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan, içerisinde sağlık personellerinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans Assos Tüneli'nde alev aldı. Sağlık personelleri araçtan çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen ambulans tamamen yanarken, bölgeye Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sebebiyle Küçükkuyu istikametinden Çanakkale istikametindeki Assos ve Troya tünelleri tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri yangın sonrasında inceleme başlattı.

Çanakkale’de korku dolu anlar! Seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı

Çanakkale’de korku dolu anlar! Seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı

Çanakkale’de korku dolu anlar! Seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı

Çanakkale’de korku dolu anlar! Seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı

Çanakkale’de korku dolu anlar! Seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı

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