Çanakkale’de korkutan kaza! 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de korkutan kaza! 2 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir araç kontrolden çıkarak park halindeki otomobillere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Gelibolu ilçesinde Eğritaş Yolu üzerindeki toplu konutlar önünde, saat 05.45 sıralarında yaşanan kaza paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, N.D. yönetimindeki 03 ACK 965 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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