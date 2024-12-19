Çanakkale'de korkutan kaza! Traktör ikiye bölündü

Kaynak: AA
Çanakkale'de korkutan kaza! Traktör ikiye bölündü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu traktör ikiye bölündü. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çan'dan Ezine yönüne giden Ersan Y. (44) idaresindeki 16 SAR 16 plakalı minibüs, Yiğitler köyünden Bayramiç ilçe merkezine seyreden Cevdet T'nin (74) kullandığı 17 TA 998 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün ikiye bölündüğü kazada yaralanan sürücüler, sağlık görevlilerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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