Çanakkale'de kuvvetli lodos limandaki 2 tekneyi batırdı

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Gelibolu'da limanda bağlı bulunan 2 tekne battı.

KAYNAK: AA
Çanakkale'de kuvvetli lodos limandaki 2 tekneyi batırdı

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan lodos fırtınası öğleden sonra Gelibolu'da hızını artırdı. Limanda bağlı teknelerini korumak için şiddetli lodosla mücadele eden balıkçılar, yedek iplerle teknelerini bağlamaya çalışırken, kimileri de fırtınaya aldırmadan teknelerin üstlerine çıkarak liman duvarlarına vurmaması için mücadele verdi. Burada bağlı bulunan 2 tekne lodos nedeniyle battı.

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Öte yandan lodosun oluşturduğu dev dalgalar kordon boyunda bulunan işletmelere kadar ulaştı. Gelibolu Belediyesi ekipleri ilçedeki tarihi evler ve yıkılma tehlikesi bulunan yapıların önlerinde tedbir aldı. Gazı Süleyman Paşa Mahallesi'nde de bazı ağaçların dalları kırıldı.

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