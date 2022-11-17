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Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:06
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Çanakkale'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Balıkesir yönüne giden Alper Koç yönetimindeki 10 GA 795 plakalı yolcu minibüsü, Ayvacık girişindeki kavşaktan ilçe merkezine dönen İsmet Sevim'in kullandığı 34 VJ 4979 plakalı otomobille çarpıştı.

Minibüsün devrildiği kazada, otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Olayda sürücüler Koç ve Sevim ile minibüsteki yolculardan Adil Özbağcı, Meral Gökhan, Hüseyin Acar ve Simgenur Alkan yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık ve Ezine devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. (AA)

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