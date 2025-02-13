Çanakkale’de motosikletli sürücüye 14 bin lira ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de motosikletli sürücüye 14 bin lira ceza

Çanakkale’de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaşan zanlıya 14 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan sanal devriye hizmetleri kapsamında S.S'nin (26) Instagram hesabında "Motosikleti ile Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürecek" ihlallerde bulunduğuna dair paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatılan S.S'ye, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek', "abartı egzoz" ve "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" ihlallerinden 14 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.

S.S'nin sosyal medya hesabından paylaşımlarda kullandığı 19 AAB 369 plakalı motosikleti trafikten men edildi.

Çanakkale’de motosikletli sürücüye 14 bin lira ceza

Çanakkale’de motosikletli sürücüye 14 bin lira ceza

Çanakkale’de motosikletli sürücüye 14 bin lira ceza

Son Haberler
Sınırları zorladı! Hadise'den cüretkar poz
Sınırları zorladı! Hadise'den cüretkar poz
TÜSİAD'a peş peşe tepkiler
TÜSİAD'a peş peşe tepkiler
Faciadan dönüldü! Okulun istinat duvarı çöktü: Korku dolu anlar yaşandı
Faciadan dönüldü! Okulun istinat duvarı çöktü: Korku dolu anlar yaşandı
Düzce'de kavşakta çarpıştılar! Yaralılar var
Kavşakta çarpıştılar! Yaralılar var
CHP’li Bülbül’den AKP’li Erdem’in “Sabır Yılı” sözlerine cevap
CHP’li Bülbül’den AKP’li Erdem’in “Sabır Yılı” sözlerine cevap